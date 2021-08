Embalada, tenista Luisa Stefani vence na estreia em Cincinnati

Por Estadão - Estadão 11

Sem perder o embalo do título conquistado no fim de semana, a brasileira Luisa Stefani fez uma boa estreia no Torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos, e venceu na rodada de abertura da chave de duplas, nesta terça-feira. Ela e a canadense Gabriela Dabrowski superaram as casaques Anna Danilina e Yaroslava Shvedova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h10min.

O triunfo foi conquistado apenas dois dias após Stefani faturar o maior título de sua carreira, domingo, no WTA 1000 de Montreal, no Canadá. Em Cincinnati, o torneio, também tradicional, é do mesmo nível, abaixo apenas dos quatro Grand Slams do circuito.

A duplista brasileira vive seu melhor momento da carreira, logo após conquistar a medalha de bronze na Olimpíada de Tóquio. Ao retomar o circuito, já acumula duas finais consecutivas porque, antes de ser campeã em Montreal, foi vice do WTA 500 de San Jose, nos EUA.

Na segunda rodada, que já equivale às oitavas de final, Stefani e Dabrowski vão enfrentar a belarussa Victoria Azarenka e a local Jessica Pegula, uma dos destaques da nova geração americana. Ambas costumam ter como foco as chaves de simples, sem maiores conquistas nas duplas.

Com o novo triunfo, Stefani e a canadense, que formam a dupla cabeça de chave número 6 do torneio americano, ganham confiança e ritmo para o US Open, quarto e último Grand Slam da temporada, com início marcado para o dia 30 deste mês, em Nova York.

HALEP VENCE – Na chave de simples em Cincinnati, o destaque do dia é a romena Simona Halep. A ex-número 1 do mundo derrotou a polonesa Magda Linette, 44ª do ranking, por 6/4, 3/6 e 6/1, em 2h10min. Atual 13ª do mundo, Halep ficou afastado do circuito por três meses por conta de lesão. E, em seu retorno às quadras, em Montreal, caiu logo na estreia. Assim, nesta terça ela faturou sua primeira vitória em sua volta ao circuito.

Na segunda rodada, a dona de dois títulos de Grand Slam vai enfrentar a vencedora do duelo entre a italiana Camila Giorgi, campeã de simples em Montreal no domingo, e Jessica Pegula. Em outros jogos desta terça, marcada por mudanças na programação em razão da chuva, venceram a checa Karolina Muchova e a local Bernarda Pera.

