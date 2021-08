Justin Bieber e Demi Lovato são confirmados no Rock in Rio 2022

Por Estadão - Estadão 6

O cantor canadense Justin Bieber e a cantora norte-americana Demi Lovato foram confirmados na noite desta terça-feira, 10, como atrações da próxima edição do Rock in Rio.

Mais jovem artista solo a emplacar 100 músicas nas paradas de sucesso, Bieber será a atração principal do dia 4 de setembro, encerrando o primeiro fim de semana do Rock in Rio 2022. No mesmo dia, Demi Lovato subirá ao palco, anotando sua segunda participação no Rock in Rio – a primeira foi em 2018, na edição de Lisboa.

O evento, que está marcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022, no Rio de Janeiro, organizado pelo empresário Roberto Medina, busca também celebrar o Dia do Reencontro, uma data comemorativa do início das flexibilizações das restrições provocadas pela pandemia da covid-19.

O feriado do Dia do Reencontro ainda tramita para ser aprovado pelo governo do Rio de Janeiro, mas caso ele seja promulgado, o Rock in Rio será o anfitrião da data comemorativa.

