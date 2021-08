John renova com o Santos até 2024 e fala em "realização de um sonho"

Por Estadão - Estadão 7

O goleiro John firmou a extensão do seu contrato com o Santos até o fim de dezembro de 2024, informou o clube em nota oficial, na tarde desta terça-feira. O contrato do jogador era válido até dezembro de 2023, mas o presidente do Santos, Andrés Rueda, que assinou o termo junto ao atleta, definiu com a diretoria que era necessário um ano a mais no acordo para satisfazer ambas as partes.

John, que vem da base do Santos, passou por uma cirurgia após sofrer uma lesão no joelho. Já em recuperação, o atleta não vê a hora de retornar à equipe: “Foi tudo bem na cirurgia, e já estou focado para recuperar e voltar bem. Faz pouco tempo que operei, mas já estou muito ansioso para voltar e ajudar a equipe dentro de campo. E nós estamos muito bem servidos de goleiro no elenco”.

O jogador comentou também seu envolvimento com o Santos desde a infância. “Passa um filme pela cabeça. Quando pisei aqui pela primeira vez, foi para ir para o alojamento. Descia e subia as escadarias da Vila Belmiro para poder ver o jogo do profissional. E poder jogar pelo Santos é a realização de um sonho. Espero ficar muito tempo e poder fazer história nesse Clube tão grande”, disse o goleiro.

Com uma trajetória de tanta ligação com o time da Baixada Santista, John expressou sua alegria com a renovação de seu contrato. “É uma honra estar tanto tempo num clube tão grande como o Santos”, concluiu o atleta.

