De volta com Kubot, Melo estreia com vitória no Masters de Toronto

Por Estadão

Voltando a jogar junto com o polonês Lukasz Kubot, o brasileiro Marcelo Melo estreou com vitória no Masters 1000 de Toronto, no Canadá. Nesta terça-feira, eles venceram o polonês Hubert Hurkacz e o italiano Jannik Sinner por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, em 1h20min de confronto.

Brasileiro e polonês não jogavam juntos desde Wimbledon. Depois, Melo disputou a Olimpíada de Tóquio, ao lado do compatriota Marcelo Demoliner. E formou dupla com o neozelandês Marcus Daniell no Torneio de Washington, nos EUA, na semana passada.

“Fizemos uma bela estreia aqui hoje. Um jogo muito duro contra o Sinner, que vem de muita confiança, de ter acabado de ganhar Washington, e o Hurkacz também, com uma temporada muito boa. E conseguimos jogar bem”, comentou Melo. “Salvamos, na teoria, o primeiro set, em que eles estavam na frente e quebramos de volta. Sacaram para o set. No segundo ficaram também em vantagem. O importante foi ter se mantido no jogo o tempo todo. Estávamos jogando bem, o jogo estava muito bom. Então sabíamos que o placar poderia estar para qualquer lado. E finalizamos muito bem.”

Nas oitavas de final, Melo e Kubot vão enfrentar o russo Aslan Karatsev, sensação do Aberto da Austrália, em janeiro, e o sérvio Dusan Lajovic. Na quadra dura de Toronto, a dupla do brasileiro faz sua preparação para o US Open, quarto e último Grand Slam da temporada, com início marcado para o dia 30 deste mês.

CHAVE DE SIMPLES – Atual número dois do mundo, o russo Daniil Medvedev estreou com vitória na chave de simples. Nesta terça, ele superou o casaque Alexander Bublik de virada, por 2 a 1: 4/6, 6/3 e 6/4. Nas oitavas, o vice-líder do ranking vai enfrentar o vencedor do duelo entre o australiano James Duckworth e Jannik Sinner.

Medvedev é o cabeça de chave número 1 em Toronto porque o sérvio Novak Djokovic desistiu da competição. O líder do ranking alegou problemas físicos após ir mal na Olimpíada de Tóquio, da qual saiu sem medalha após competir na chave de simples e nas duplas mistas.

Pela rodada de abertura em Toronto, não houve maiores surpresas. Avançaram o russo Karen Khachanov, o japonês Kei Nishikori, os americanos John Isner e Frances Tiafoe, o francês Benoit Paire, o georgiano Nikoloz Basilashvili e o sérvio Dusan Lajovic.

