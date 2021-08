IBGE fará manutenção em seu site das 21h desta sexta-feira até as 18h do domingo

Por Estadão - Estadão 6

O site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na internet passará por manutenção entre as 21 horas desta sexta-feira, 6, e as 18 horas de domingo, 8, informou o órgão. Com a manutenção, o site ficará com “alguns serviços indisponíveis”, segundo nota divulgada pelo IBGE.

A manutenção no site já estava programa, completou o IBGE.

Vinicius Neder

Estadao Conteudo

