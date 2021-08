EUA criam 943 mil vagas em julho e superam previsão; taxa de desemprego recua

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

A economia dos Estados Unidos gerou 943 mil vagas em julho, informou nesta sexta-feira o Departamento do Trabalho. A mediana dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast era de 900 mil postos. Além disso, a taxa de desemprego recuou de 5,9% no mês anterior a 5,4% em julho, ante previsão de 5,7%.

Continua depois da publicidade

O número de pessoas desempregadas no país recuou a 8,7 milhões, “consideravelmente” mais baixo do que no fim da recessão de fevereiro-abril de 2020, diz o Departamento do Trabalho em seu relatório. Por outro lado, o quadro segue bem acima dos níveis anteriores à pandemia da covid-19, ou 5,7 milhões de pessoas ante fevereiro de 2020, diz a nota. A taxa de participação da força do trabalho teve “pouca mudança” e ficou em 61,7% em julho, ainda oscilando na faixa entre 61,4% e 61,7% desde junho de 2020, destaca o texto.

O relatório também aponta revisões para cima na geração de vagas em meses anteriores. Em maio, ela foi de 583 mil a 614 mil vagas geradas e, em junho, de 850 mil a 938 mil. O salário médio por hora teve alta de 0,36% em julho ante junho, ante previsão de avanço de 0,30% dos analistas. Na comparação anual, o salário subiu 3,98% no mês passado, ante previsão de 3,80%.

Gabriel Bueno da Costa

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].