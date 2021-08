BC da Índia mantém taxa básica de juros em 4,00%

Por Estadão - Estadão 8

O Banco Central da Índia (RBI, na sigla em inglês) manteve a taxa básica de juros do país em 4,00%, em decisão publicada nesta sexta-feira, 6. A taxa de recompra reversa também foi mantida, neste caso em 3,35%. Segundo o presidente do RBI, Shaktikanta Das, a decisão foi unânime. Ele reiterou a projeção da autoridade monetária de que a economia real da Índia, um dos países mais atingidos pela pandemia da covid-19, crescerá 9,5% no ano fiscal iniciado em abril.

A economia do País avançou 1,6% nos três meses encerrados em março, após uma queda de 7,3% no último ano fiscal. O dado trimestral, entretanto, não refletiu o impacto da segunda onda da pandemia sobre a atividade econômica local. Das afirmou ainda que a economia local vem ganhando tração novamente, e que o BC indiano continuará com uma política monetária acomodatícia para dar suporte ao crescimento do PIB. Fonte: Dow Jones Newswires.

