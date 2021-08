Governo Biden anuncia fundo para ajudar Estados com mudanças climáticas

Por Estadão - Estadão 1

Advertisement

Advertisement

A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, informou que o governo de Joe Biden irá lançar um novo fundo de US$ 3,4 bilhões para ajudar estados a lidarem com as mudanças climáticas. O objetivo, segundo a porta-voz, é que as regiões aumentem sua resiliência e diminuam os impactos das modificações. A declaração foi feita durante coletiva à imprensa, nesta quinta-feira, 5.

Continua depois da publicidade

Psaki também reforçou que Biden irá assinar um decreto para que metade dos veículos vendidos no país sejam elétricos até 2030, como divulgado mais cedo.

Presente na coletiva, o secretário de Educação, Dr. Miguel Cardona, afirmou que a Casa Branca está preparando um plano para ajudar pais e estudantes a voltar para as escolas. “Apesar dos desafios, temos as ferramentas e conhecimento para abrir as escolas de modo seguro”, disse o secretário. “Temos os testes, temos as vacinas e precisamos fazer isso”.

Advertisement

Para garantir a segurança das crianças na escola, Cardona disse que a Secretária de Educação trabalhará junto ao Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) para assegurar orientações adequadas.

Continua depois da publicidade

Ilana Cardial

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].