Luxemburgo fala em 'decisão' a cada partida para o Cruzeiro voltar à Série A

A derrocada do Cruzeiro, que ocupa atualmente a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro com duas vitórias, sete empates e seis derrotas, tem novas esperanças para acabar com a vinda de Vanderlei Luxemburgo. O técnico, apresentado oficialmente nesta quinta-feira, diz estar comprometido para alcançar o objetivo, falando em acesso à Série A mesmo com a equipe mineira lutando para não cair para a Série C.

“Não tem nenhum time que está fora da zona do rebaixamento, nenhum time ganhou o campeonato e nenhum time que está ali já fugiu do rebaixamento. O campeonato está para nós e tentarmos colocar o Cruzeiro para cima e buscar a primeira divisão”, disse Luxemburgo, em entrevista coletiva na Toca da Raposa, em Belo Horizonte.

Sem entrar no mérito de Série B ou Série A ou se a frase é muito otimista, o badalado treinador sabe bem o que são os pontos corridos. Foi com o Cruzeiro de 2003 que Luxemburgo colocou seu nome na história como o primeiro técnico campeão brasileiro em um formato que, até então, era inédito.

O espírito do treinador, embora seja considerado um especialista em pontos corridos, é de mata-mata a cada partida para tirar o Cruzeiro da pior crise da história. “Vou fazer algo novo. Não tem essa coisa de esperar. Cada jogo do Cruzeiro é decisivo”, afirmou.

Para a estreia contra o Brusque neste sábado, fora de casa, pela 16.ª rodada, que marca o início de sua terceira passagem pelo Cruzeiro, o treinador já parece ter definido a base do seu time. Sem vencer há nove jogos, a equipe treinou com a seguinte formação titular: Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Jean Victor; Flávio, Giovanni e Rafael Sóbis; Welington Nem, Bruno José e Marcelo Moreno.

