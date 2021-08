Incêndio atinge estúdio de gravação da quarta temporada de Stranger Things

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

Um incêndio atingiu o estúdio de gravações da Netflix nesta quarta-feira, 4. Localizado em Albuquerque, nos Estados Unidos, o acidente aconteceu onde são realizadas as filmagens da quarta temporada da série Stranger Things. Bombeiros compartilharam nas redes sociais um vídeo do fogo que foi contido pela equipe local. Segundo a publicação, ninguém da produção ou do resgate foi ferido.

Continua depois da publicidade

“Após a chegada do corpo de bombeiros, as unidades encontraram um cenário de pequeno porte totalmente coberto com fumaça e chamas. Todas as unidades que responderam trabalharam de forma diligente para extinguir este evento e o controlaram rapidamente”, disse Tom Ruiz, representante da equipe, ao portal Newsweek.

A causa do incêndio ainda é desconhecida e o fogo resultou numa perda completa da estrutura do local. Porém, a Netflix confirmou ao site que o prédio atingido era antigo e estava em vias de ser demolido – e que o incidente não afetará o andamento das gravações de Stranger Things.

Advertisement

A quarta temporada do seriado ainda não tem data de lançamento. Em teaser já divulgado pela plataforma de streaming, Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown, parece estar presa em um laboratório semelhante ao qual ela foi criada pelo Dr. Brenner, personagem de Matthew Modine.

Continua depois da publicidade

Bárbara Correa, estagiária sob supervisão de Charlise Morais

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].