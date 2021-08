Déficit comercial dos EUA sobe a US$ 75,7 bilhões em junho

Por Estadão - Estadão 6

O déficit comercial dos Estados Unidos avançou de US$ 71,0 bilhões em maio (dado revisado nesta quinta-feira, 5, de US$ 71,24 bilhões antes calculados) a US$ 75,7 bilhões em junho, informou o Departamento do Comércio. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam US$ 74,2 bilhões. O relatório sobre o dado informa que as exportações dos EUA ficaram em US$ 207,7 bilhões em junho, alta mensal de 0,6%. Já as importações cresceram 2,1%, a US$ 283,4 bilhões. O documento ressalta que a pandemia global de coronavírus e o quadro de recuperação continuavam a afetar o comércio internacional em junho. Com informações da Dow Jones Newswires.

