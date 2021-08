Pelé investe em venda de cotas de conversa virtual e vai ter versão IPO Humano

Por Estadão - Estadão 3

Advertisement

Advertisement

Um “IPO humano” é a nova iniciativa que o maior jogador da história do Santos pretende investir. A plataforma funciona como uma bolsa de valores. Mas nesse caso, tem uma peculiaridade. O foco são os profissionais de destaque, e não as empresas, como tradicionalmente funciona nesse processo. De acordo com esse formato, uma outra questão merece destaque. Diferentemente do modo convencional, a operação feita por Edson Arantes do Nascimento não envolve venda de ações. Pelé, na verdade, venderá seu tempo aos fãs.

Continua depois da publicidade

A intenção do IPO do ex-camisa 10 do Santos e da seleção é arrecadar fundos para a sua organização sem fins lucrativos: a The Pelé Foundation. A instituição trabalha em prol de ONGs de todo o mundo. A maioria desses projetos visa acabar com a pobreza e também empoderar crianças por meio da educação.

A data para o bate-papo já está definida: 11 de agosto. O pacote vai incluir dez cotas e cada uma delas será negociada, inicialmente, pelo valor de US$ 10 mil (cerca de R$ 52,6 mil). Pelo projeto, será negociado uma pacote de dez conversas online com Pelé. Os torcedores terão direito a 30 minutos de conversa com Pelé.

Advertisement

Em postagens nas redes sociais, Pelé manifestou seu contentamento com a iniciativa. “Meus amigos, estou feliz em anunciar 10 intervalos do meu tempo no humanoipo.app. Bate um papo comigo. A arrecadação será destinada a apoiar a Fundação Pelé na capacitação de crianças e no acesso à educação. Mantenha a bola rolando”.

Continua depois da publicidade

A Humam IPO foi criada em outubro de 2020 e ela tem por finalidade focar o valor nas pessoas e não nas empresas. “A ideia surgiu em 2018 a partir da nossa constatação de que várias pessoas incríveis que conhecíamos não tiveram oportunidades. Acreditamos que o talento está por toda parte, mas as oportunidades não”, disse Kirill Goryunov, um dos fundadores da plataforma em entrevista ao jornal O Globo.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].