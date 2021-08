Fortaleza volta a vencer o CRB e se classifica às quartas da Copa do Brasil

Por Estadão - Estadão 3

O Fortaleza garantiu a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, ao ganhar novamente do CRB, dessa vez por 1 a 0, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O único gol da partida foi marcado por Wellington Paulista, que já havia feito os dois na vitória por 2 a 1, em Fortaleza, no jogo de ida.

Com a classificação, o Fortaleza recebe R$ 3,45 milhões de premiação e só vai conhecer seu adversário nas quartas de final através de sorteio, que será nesta sexta-feira.

Nem parecia uma decisão pelo ritmo da partida nos primeiros 30 minutos. O CRB tinha dificuldades de escapar da marcação alta do Fortaleza, que por sua vez pouco ameaçava o gol de Diogo Silva. No final da etapa inicial, porém, os times acordaram.

Depois de Nicolas Careca parar em Marcelo Boeck e Tinga assustar Diogo Silva de fora da área, o Fortaleza ampliou sua vantagem no último lance do primeiro tempo. Aos 47, Wellington Paulista aproveitou cruzamento rasteiro de Yago Pikachu e, na marca do pênalti, finalizou de primeira no cantinho.

O CRB precisava de dois gols para levar a decisão para os pênaltis, mas o Fortaleza foi quem começou o segundo tempo criando chances. Diogo Silva defendeu finalização de Felipe e cabeceio de Wellington Paulista.

Apesar da tentativa do técnico Allan Aal em deixar o time mais ofensivo com as alterações, o CRB só foi ameaçar nos acréscimos, quando Tinga desviou contra o próprio gol e acertou o travessão. Antes, Yago Pikachu perdeu grande chance de marcar o segundo do Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

CRB 0 x 1 FORTALEZA

CRB – Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Caetano e Guilherme Romão; Marthã, Jean Patrick (Carlos Jatobá), Renan Bressan (Ewandro) e Diego Torres (Calyson); Nicolas Careca (Júnior Brandão) e Jajá (Erik). Técnico: Allan Aal.

FORTALEZA – Marcelo Boeck; Tinga, Jackson e Titi; Yago Pikachu, Éderson (Matheus Jussa), Ronald, Felipe (Matheus Vargas) e Lucas Crispim (Bruno Melo); Wellington Paulista (Osvaldo) e David (Robson). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOL – Wellington Paulista, aos 47 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Diego Torres, Marthã e Nicolas Careca (CRB); Éderson e Felipe (Fortaleza).

ÁRBITRO – Savio Pereira Sampaio (DF).

RENDA E PÚBLICO – Jogo com portões fechados.

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

