Emirados Árabes: navio de petróleo sofre sequestro, mas incidente já terminou

Homens armados sequestraram na terça-feira, 3, um navio-tanque de petróleo perto da costa dos Emirados Árabes Unidos, no Golfo de Omã. Os suspeitos seriam ligados ao Irã, segundo autoridades de países ocidentais. Em comunicado, porém, o Reino Unido afirmou posteriormente que os homens haviam deixado a embarcação, que estava agora em segurança.

O órgão Operações Comerciais Marítimas do Reino Unido informou sobre a invasão, perto do porto de Fujairah, nos Emirados Árabes, e também sobre a saída dos homens do navio. A Casa Branca chegou a dizer na terça que monitorava a situação, enquanto um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã negou qualquer envolvimento das Forças Armadas do país no episódio. (Com informações da Dow Jones Newswires).

