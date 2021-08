Atacante Iago é regularizado e pode estrear pela Ponte Preta contra Botafogo

Por Estadão - Estadão 7

O técnico Gilson Kleina ganhou um reforço ofensivo para a próxima partida da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. Contratado há uma semana, o atacante Iago teve o nome publicado nesta terça-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Regularizado, Iago estará à disposição para o duelo alvinegro contra o Botafogo no domingo, às 20h30, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 16.ª rodada. Ele já vem treinando com o restante do elenco.

O jogador disputou o Campeonato Sergipano pelo Confiança, onde foi campeão estadual em 2017 e 2020. Lá, ele anotou oito gols em 95 jogos. Iago foi a 12.ª contratação da Ponte Preta para a Série B.

Natural de Aracaju e com 25 anos, Iago já acumula certa experiência no futebol nacional. Revelado no Confiança, tem passagens por Athletico-PR, Náutico, CRB e Bahia, onde também foi campeão estadual, em 2019.

A Ponte Preta ocupa a 16.ª colocação com os mesmos 13 pontos da degola, mas fica fora por causa do saldo de gols.

