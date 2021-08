Governo do DF faz enquete para nome de mascote: Álcool Gelson, Kinho ou Alkin

Por Estadão - Estadão 3

Advertisement

Advertisement

Quase um ano e meio depois de a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar a pandemia da covid-19, o governo do Distrito Federal propôs nesta terça-feira,03, uma enquete nas redes sociais para escolher o nome do mascote oficial da campanha de combate ao coronavírus da gestão do governador Ibaneis Rocha (MDB-DF). As opções são: Álcool Gelson, Kinho ou Alkin.

Continua depois da publicidade

A votação online acontece no perfil no Instagram do vice-governador Paco Brito (Avante), que coordena o Comitê “Todos Contra a Covid”. “Para chamar a atenção da população para a importância das medidas de segurança e do uso de álcool para a higiene das mãos, o programa criou um mascote em formato de frasco de álcool em gel”, escreveu Brito na rede social.

Ainda na mensagem que divulga a enquete, o vice-governador fez uma comparação com o Zé Gotinha, mascote das campanhas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS).

Advertisement

“Assim como o Zé Gotinha cumpre essa função nas campanhas de vacinação, queremos que o mascote também reforce, junto à população, sobre o quanto a higienização das mãos é importante para evitarmos a disseminação do coronavírus”, disse o político do Avante.

Continua depois da publicidade

A enquete não demorou para virar meme. Usuários do Twitter fizeram piada com a ação do governo do DF, principalmente com o nome Álcool Gelson, que ficou entre os mais comentados na rede social.

Após uma série de atrasos na vacinação contra a covid-19, o Distrito Federal tem conseguido nas últimas semanas avançar na imunização da população. Nesta terça-feira, 3, são vacinadas pessoas a partir de 30 anos e, de acordo com o governador Ibaneis Rocha, moradores de 25 anos devem ser vacinados nos próximos dias.

Lauriberto Pompeu

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].