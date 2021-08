Bolsonaro volta a falar em 'eleição limpa' e diz que povo precisa 'andar armado'

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O presidente Jair Bolsonaro voltou a colocar em dúvida, nesta manhã de terça-feira a eleição de 2022, ao reiterar a apoiadores que não serão admitidas “eleições duvidosas” no ano que vem. Ontem, o presidente, que vinha ameaçando a realização do pleito, tentou mudar o discurso ao afirmar que sem o voto impresso não teríamos eleições “democráticas”, nesta manhã, contudo, ele voltou a ser mais enfático ao questionar o pleito.

Continua depois da publicidade

“Teremos eleições no ano que vem, mas eleições limpas, democráticas, e confiáveis”, disse o chefe do Executivo, em um recado ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso. E repetiu: “O Brasil vai ter eleições no ano que vem, eleições limpas, democráticas.”

‘Povo armado’

Advertisement

Em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, ele fez insinuações ao sugerir reação popular nas ruas e dizer que o “povo tem que estar armado”.”Todas as ditaduras precederam a campanha de desarmamento, comigo é diferente, o povo de bem tem que estar armado, a exemplo do povo americano, para que exatamente, protótipo de ditadores não queiram fazer valer a sua vontade”, disse o presidente.

Continua depois da publicidade

Em meio a críticas ao presidente do TSE e ataques ao sistema eleitoral, o mandatário citou a seguinte passagem bíblica: “nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte espiritual, que é eterna”. Em conversas anteriores com apoiadores no chamado “cercadinho”, Bolsonaro já havia feito apelos velados para que sua base de apoio orgânica se opusesse nas ruas às instituições diante de eventual recusa à implementação do voto impresso. “Meu exército são vocês”, disse em outra ocasião. “Jurei dar minha vida pela pátria, no caso de uma ameaça externa ou interna. E o Brasil está sendo agredido internamente”, disse hoje a seus simpatizantes.

O presidente afirmou que não aceitaria intimidações, e que manteria seu direito de cidadão de liberdade de expressão. Segundo o presidente, o Brasil está mudando, com um elogio a sua própria gestão. “Hoje o Brasil mudou, tem presidente que respeita militares, família, é leal a seu povo” afirmou “não haverá retrocesso”.

Matheus de Souza e Gustavo Côrtes

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].