IPC-S acelera em 2 das 7 capitais pesquisadas no fechamento de julho, diz FGV

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) acelerou em duas das sete capitais pesquisadas no fechamento de julho, na comparação com a terceira quadrissemana, informou nesta terça-feira, 3, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O IPC-S avançou a 0,92% na última leitura de julho, após registrar 0,90% na terceira do mês passado e elevação de 0,64% em junho. A alta acumulada em 12 meses é de 8,76%, maior do que os 8,73% ocorridos no período até a terceira quadrissemana.

Continua depois da publicidade

A aceleração mais significativa no IPC-S Capitais foi registrada em Porto Alegre, onde a inflação avançou de 0,77% para 0,90% da terceira para a quarta quadrissemana de julho. São Paulo também teve alta notável, de 0,93% para 1,04%.

Na direção oposta, Belo Horizonte (0,70% para 0,59%) e Rio de Janeiro (0,91% para 0,79%) apresentaram alívio no fechamento do mês. Brasília (1,05% para 0,98%), Recife (1,30% para 1,29%) e Salvador (0,81% para 0,75%) foram as outras capitais analisadas pela FGV que também desaceleraram na última leitura de julho.

Guilherme Bianchini

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].