Bolsas da Ásia fecham na maioria em baixa, focando covid e reguladores da China

Os mercados acionários da Ásia tiveram uma terça-feira em geral negativa. Temores com a variante delta da covid-19 e seus impactos na atividade afetaram os negócios, bem como uma ameaça de um regulador da China a fabricantes de microchips.

Na China, a Bolsa de Xangai fechou em baixa de 0,47%, em 3.447,99 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, caiu 0,53%, a 2.536,31 pontos. Os setores de commodities e automotivo estiveram entre as principais baixas. Fabricantes de chips automotivos registraram quedas consideráveis, após um regulador afirmar que pretende combater manipulação de preços e o armazenamento indevido desses componentes. Nations Technologies caiu 15% e China Resources Microelectronics, 9,9%. Ganfeng Lithium recuou 7,0% e Inner Mongolia Baotou Steel, 7,1%.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei teve queda de 0,50%, a 27.641,83 pontos, em meio a preocupações com o avanço da covid-19 e sua variante delta, mais contagiosa, na China e em outras partes da Ásia, o que assusta investidores, segundo a Oanda. Entre ações em foco, Nexon caiu 6,5% e Ostuka, 5,1%, enquanto Mitsubishi Heavy Industries perdeu 3,8%.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 0,16%, a 26.194,82 pontos. Desenvolvedoras de games estiveram entre as maiores baixas, após reportagem da imprensa estatal destacar prejuízos dos jogos para os mais jovens. Tencent caiu 6,1% e NetEase, 7,8%, enquanto CMGE Technology cedeu 14%. Incorporadoras também exibiram sinal negativo, com o temor de que reguladores se voltem contra o setor.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi foi na contramão da maioria e subiu 0,44% na Bolsa de Seul, a 3.237,14 pontos. Ações de tecnologia, montadoras e do setor financeiro puxaram a alta, com otimismo sobre a recuperação do país e ainda após dados positivos da balança comercial sul-coreana em julho. Samsung Electronics subiu 2,7% e Hyundai Motor, 1,6%. Em Taiwan, o índice Taiex também avançou, fechando com ganho de 0,29%, em 17.553,76 pontos.

Na Oceania, na Bolsa da Austrália o índice S&P/ASX 200 encerrou em baixa de 0,23%, em 7.474,50 pontos. Ações de bancos e as ligadas a commodities puxaram o movimento, com as mineradoras exibindo baixas entre 0,6% e 1,6%. (Com informações da Dow Jones Newswires).

