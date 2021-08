São Paulo revela estiramento muscular em Marquinhos, desfalque na Copa do Brasil

Por Estadão - Estadão 6

Presente nos últimos seis jogos da equipe, começando três deles entre os titulares, o jovem atacante Marquinhos aumenta a lista de desfalques do São Paulo para o duelo da volta contra o Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, após exames diagnosticarem um estiramento muscular na coxa esquerda.

Marquinhos vinha bem no clássico contra o Palmeiras, no sábado, até sentir dores no posterior da coxa e pedir substituição. Saiu do Morumbi chateado, ciente que poderia ver interrompida a chance de vida. Mas os médicos o tranquilizavam alegando que poderia não ser algo grave.

Na manhã desta segunda-feira, porém, o jovem de 18 anos realizou exames médicos e o resultado constatou a contratura muscular. Está fora do duelo contra o Vasco, em São Januário, e sem período definido para um retorno aos gramados.

Com as voltas de Eder e Luciano em breve, além da boa fase de Rigoni e a concorrência ainda com Rojas e Pablo, Marquinhos sabe que pode perder espaço por causa do período ausente para tratar a contusão. Daí sua tristeza. Ele foi chamado às pressas e se destacou. Agora terá de passar por tratamento e depois tentar recuperar o tempo perdido.

Contra o Vasco, além do atacante, o técnico Hernán Crespo ainda não poderá contar com o zagueiro Arboleda, nem com os atacantes Eder e Luciano, também em tratamento. E Daniel Alves segue com a seleção olímpica, aumentando a lista de problemas.

Arboleda e Éder, de acordo com o clube, podem ficar à disposição em breve. No fim de semana o time visita o Athletico-PR, pelo Brasileirão, antes de iniciar as quartas de final com o Palmeiras. O clube tente recuperar as principais peças o mais rápido possível.

“Ao lado de Éder, Arboleda fez atividades de fisioterapia no gramado. O zagueiro se recupera de uma contratura no músculo posterior da coxa direita”, afirmou o São Paulo, também sem dar prazo para o retorno.

