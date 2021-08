Lateral da seleção, Emerson é apresentado no Barcelona: 'Sonho de estar aqui'

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Mais um brasileiro vai integrar o elenco do Barcelona. O lateral-direito Emerson, ex-Atlético-MG, se apresentou nesta segunda-feira como a mais nova contratação do clube catalão. O jogador estava no Betis, que cedeu a sua metade dos direitos econômicos do jogador para o Barcelona. O acordo entre as agremiações espanholas se deu em 2019, quando ambos dividiram a contratação do jogador, que, agora, vem em definitivo para o time do técnico holandês Ronald Koeman.

Continua depois da publicidade

“Eu tinha o sonho de estar aqui no Barcelona. Eu faço um compromisso não só com o presidente, mas com todos, de que todos os dias que eu entrar no campo serão cada vez melhores. Eu sei o quão difícil estar aqui, trabalhei muito para isso e vou aproveitar a oportunidade da melhor maneira possível”, disse Emerson, que já foi convocado para a seleção brasileira pelo técnico Tite.

Aos 22 anos, o brasileiro admitiu que o sonho de jogar pelo Barcelona vem desde os 9 anos quando chutava bola no bairro de Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo, bairro onde nasceu. O próprio presidente do Barcelona, Joan Laporta, comparou Emerson com outros jogadores históricos do Brasil que defenderam as cores do time catalão, como Belletti e Daniel Alves. “Emerson deve nos ajudar muito a construir este projeto”, afirmou.

Advertisement

O lateral-direito brasileiro, que assinou até 30 de junho de 2024 e tem uma cláusula de rescisão de 300 milhões de euros (R$ 1,83 bilhão), disse que conversou com Daniel Alves sobre a sua ida ao Barcelona. “Ele me disse para vir aqui e fazer meu trabalho e que as coisas virão naturalmente”, contou Emerson durante sua apresentação, que se juntará ao meia Philippe Coutinho e o goleiro reserva Neto, os outros brasileiros do elenco.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].