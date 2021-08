Ataque a funeral do Hezbollah mata três

Por Estadão - Estadão 4

Ao menos três militantes do Hezbollah, grupo radical xiita libanês ligado ao Irã, morreram ontem nos arredores de Beirute em um ataque a um funeral de um dos membros do grupo. Houve retaliação com ataques a tiros em áreas de militantes sunitas. Ao menos quatro pessoas ficaram feridas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

