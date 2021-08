Handebol masculino perde para a Alemanha e está fora dos Jogos Olímpicos

Por Estadão - Estadão 6

A seleção brasileira masculina de handebol está fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio, após perder, neste domingo para a Alemanha por 29 a 25, em duelo válido pela quinta rodada do Grupo A. O Brasil se despede da olimpíada com uma vitória sobre a Argentina e quatro derrotas – Noruega, França, Espanha e Alemanha.

O primeiro tempo foi muito equilibrado, com as duas equipes com forte marcação e boa atuação dos goleiros. Com isso, o placar ficou disputado gol a gol. O Brasil chegou a ter 8 a 6, mas se desestabilizou com a saída do goleiro Ferrugem, contundido no joelho direito.

Mesmo assim, a partida ficou equilibrada até os minutos finais da primeira etapa, quando o Brasil sofreu um ‘apagão’ e acabou ficando com quatro gols de desvantagem: 16 a 12. Os destaques do time nacional foram João Pedro e Chiuffa.

O Brasil não voltou bem para o segundo tempo e os alemães abriram rapidamente 19 a 13. Com falta de ataque, erros de finalização e grande atuação dos goleiros adversários o placar atingiu 21 a 14.

Nos últimos 15 minutos, a Alemanha procurou gastar mais o tempo e o Brasil teve um aproveitamento melhor, diminuindo para 27 a 24, mas não teve forças para virar o placar.

“Saímos de cabeça erguida. Estávamos em um grupo que poderá ter o campeão olímpico. Tivemos muitos problemas de lesão e covid durante a preparação e mesmo assim o time fez boas apresentações. Todos estão de parabéns”, disse o técnico Tata.

Chiuffa concordou com o treinador e fez um alerta. “Eu estou muito feliz com o que fizemos na Olimpíada. Sabíamos que o grupo era difícil, mas tivemos boas apresentações. Espero que a nossa liga melhore para que o handebol no Brasil melhore também, afinal quase todo mundo atua no exterior.”

