Brusque brilha no primeiro tempo e faz 3 a 0 no lanterna Confiança na Série B

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O Brusque conquistou mais um bom resultado para seguir na briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Depois de empatar com o líder Náutico, o time catarinense fez um primeiro tempo avassalador e venceu o lanterna Confiança, por 3 a 0, no Estádio Augusto Bauer, neste sábado. Thiago Alagoano, duas vezes, e Garcez, fizeram os gols que ampliaram para quatro jogos a série invicta dos donos da casa.

Continua depois da publicidade

Com o resultado, o Brusque chegou aos 23 pontos e aparece na sexta colocação, com três pontos a menos que o Avaí, com 26 e o primeiro dentro da zona de acesso à elite. Já o Confiança vive um momento completamente diferente na tabela. Sem vencer há oito jogos, amarga a lanterna com apenas dez pontos em 15 rodadas.

O primeiro tempo começou bastante movimentado, com os times procurando o gol. Mas, conforme o tempo foi passando, o Brusque passou a ter o domínio total da partida. Tanto que abriu o placar aos 23 minutos. Zé Carlos saiu jogando com um chutão, que acabou virando um lançamento para Garcez. O atacante invadiu a área, mas acabou derrubado pelo goleiro Rafael Santos. Ligado no lance, o árbitro marcou pênalti. Thiago Alagoano cobrou e não desperdiçou.

Advertisement

Aos 37, o camisa 10 marcou mais um, dessa vez com bola rolando. Depois de saída errada da defesa, Alex Ruan ficou com a bola e só rolou para Thiago Alagoano empurrar para o fundo das redes. Antes do intervalo, o Brusque fez mais um e praticamente sacramentou a vitória. Aos 41, Garcez partiu em velocidade e bateu na saída do goleiro Rafael Santos.

Continua depois da publicidade

Na volta do intervalo, o ritmo da partida caiu bastante. O Brusque tentou segurar mais a bola na defesa para controlar o resultado. Do outro lado, o Confiança tentava responder em contra-ataques rápidos quando tinha espaço, mas pouco levou perigo. Em situação confortável no placar, Jerson Testoni aproveitou para fazer diversas mudanças no time da casa, também para gastar o tempo. E tocou a bola até o final.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, para a disputa da 16ª rodada. Às 11h, o Brusque recebe o Cruzeiro, no Augusto Bauer. Um pouco mais tarde, às 16h30, o Confiança visita o líder Náutico, no Estádio dos Aflitos, no Recife.

FICHA TÉCNICA

Continua depois da publicidade

BRUSQUE 3 X 0 CONFIANÇA

BRUSQUE – Zé Carlos; Toty (João Carlos, depois Vivico), Ianson, Éverton Alemão e Airton; Zé Mateus (Fellipe Soutto), Rodolfo Potiguar (Pepê), Garcez e Alex Ruan (Bruno Alves); Thiago Alagoano e Diego Mathias. Técnico: Jerson Testoni.

CONFIANÇA – Rafael Santos; Marcelinho, Nirley, Isaque (Vinícius Santana) e João Paulo; Madson, Rafael Vila (Robinho) e Serginho (Bruno Sena); Gustavo Ramos (Ítalo), Daniel Penha e Tiago Reis (Jhemerson). Técnico: Zé Carlos Leal.

ÁRBITRO – Dewson Fernando Freitas da Silva (PA).

GOLS – Thiago Alagoano, aos 23 e aos 37 e Garcez aos 41 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Rafael Santos e Gustavo Ramos (Confiança) e Garcez (Brusque).

RENDA E PÚBLICO – Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL – Estádio Augusto Bauer, em Brusque.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].