1º Seminário Jurídico Presencial do Caparaó será realizado em Guaçuí

Estão abertas as inscrições para o I Seminário Jurídico Presencial do Caparaó. O evento acontecerá no dia 6 de setembro, às 16h, na sede da Associação Comercial, Agronegócio, Industrial e de Serviços de Guaçuí.

De acordo com a organização do evento, a inscrição é gratuita e vai até o próximo dia 5. O objetivo do seminário é reciclar os profissionais da área e dividir os conhecimentos jurídicos com acadêmicos de direito, que receberão certificado de participação ao final do workshop.

Durante a realização do evento será obrigatório seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) em relação às medidas segurança contra o coronavírus.

Palestras

O seminário contará com palestras dos juristas Grazielle Binotti, Altino Silva, Elissandra Dondoni, Elisa Galante, Nelisa Galante e Fayda Belo, esta última é convidada de honra e será nomeada madrinha da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da 6ª subseção de Guaçuí.

A OAB da 6ª Subseção espera com o evento trazer atualidades jurídicas saídas do forno, com os melhores profissionais de cada área, além de possibilitar entrosamento entre acadêmicos com profissionais da área, Trazendo reflexões e uma visão geral dos rumos da nova Advocacia Brasileira”, diz o presidente da comissão, Dr. Leandro Van de Koken.

MAIS INFORMAÇÕES

Data: 06/09/2021

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: ACISG – Associação Comercial, Agronegócio, Industrial e de Serviços de Guaçuí

Endereço: Rua Sen. Atílio Vivácqua, 26, Centro, Guaçuí/ES. CEP: 29560-000.

Contatos: Tel.: (28) 99953-1434 | E-mail para [email protected]

