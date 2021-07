Voluntários usam redes sociais para levar comida e agasalho a quem vive nas ruas em Cachoeiro

Por Marcelo Rosa - Marcelo Rosa 10

“Toda vez que ajudo ao próximo, eu me sinto mais perto de Deus”. A declaração de Kézia Balardino traduz o tamanho da empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, desta moradora da Fazenda Pau Brasil, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim. Há quase dez anos, a comerciante, o marido, as duas filhas e alguns dos amigos da família realizam trabalho voluntário, na cidade. Atualmente, o grupo Dai Pão a Quem Tem Fome foca as ações em benefício de quem vive nas ruas do município.

Toda quinta-feira, entre 22h30 e 22h, os voluntários usam os próprios carros para ir atrás de quem transforma ruas em moradia, em Cachoeiro. Além de chocolate quente, bolo e pão com mortadela, o grupo oferece uma ‘palavra amiga’ aos moradores em situação de rua. Os dados mais recentes da Prefeitura apontam que, em junho deste ano, pelo menos 26 munícipes e 54 pessoas vindas de outros lugares estavam nessa condição na cidade. “É muito bom poder ajudar a quem mais precisa e, ainda por cima, cantar, orar, louvar e orientar essas pessoas sobre os serviços e as possibilidades de mudança de vida, oferecidos a elas”, relata Kézia.

Ela explica que para manter o projeto, o ‘Dai Pão a Quem Tem Fome’ conta com a solidariedade. “Disponibilizamos o perfil no Instagram (@keziabalardino) e o WhatsApp (28-999990977) para os interessados doarem roupas, calçados e alimentos”. Recentemente, inclusive, o grupo ganhou um apoio e tanto: sacolas e mais sacolas de donativos do Bazar organizado pelo Bazar Solidário que o AQUINOTICIAS.COM e o Instituto Preserve promovem para ajudar a quem mais precisa, em Guaçuí.

“Assim como todas as outras, essa doação foi muito bem-vinda e chega em excelente hora. O frio está aí e, principalmente no inverno, me coloco no lugar do outro”, ressaltou a comerciante ao antecipar que, depois da atual estação, o grupo deve concentrar as ações em benefício dos internos de asilos e casas de repouso, na região.

Saiba como comprar ou doar no Bazar Solidário

A parceria AQUINOTICIAS.COM/Instituto Preserve tem dois focos: ajudar o meio ambiente e a quem mais precisa. Segundo Katia Quedevez, uma das organizadoras do Bazar, “todo dinheiro arrecadado será usado para a compra de kits de higiene para as famílias necessitadas de Guaçuí. Queremos ajudar principalmente as meninas, que nem sempre têm os itens que precisam”.

É possível comprar as peças já arrecadadas e doar novos itens. O ponto de coleta e vendas é a sede do Aqui Notícias, que fica perto da rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim, na Rua Antônio Caetano Gonçalves, 09, Gilberto Machado, a rua do prédio da Clinefro, em frente ao Zuquinha despachante.

É só levar sua doação entre 9h e 18h e se, gostar de algum item, garantir sua compra solidária também. No entanto, há outro detalhe muito importante: cobertores, panelas e itens de cozinha também serão muito bem-vindos. Esses itens serão entregues diretamente para as famílias que precisam deles.

Período do bazar: de 12 de julho a 20 de agosto de 2021.

Informações: (28) 3521 7726, falar com a Brunela.

