Venda Nova vai liberar licenciamentos e obras por meio da internet

Por Redação - Redação 19

Advertisement

Advertisement

Até o final do ano, a comissão do chamado Escritório de Processos de Venda Nova do Imigrante prevê o acesso a todos os serviços municipais pela internet. Atualmente, já é possível, sem sair de casa, solicitar dispensa de terraplanagem, cadastro de fornecedor, emissão de taxa de licenciamento, dentre outros serviços. Os licenciamentos ambientais e de obras também são 100% digitais.

Continua depois da publicidade

A prefeitura passa a disponibilizar por meio do portal do Governo Digital os mais diversos serviços, como pagamento de notas fiscais, por exemplo. O objetivo é trazer melhorias para a gestão, otimizando a velocidade de tramitação, transparência e eficiência no atendimento.

“Os ganhos são inúmeros. No setor tributário, o atendimento ao contribuinte é melhorado. Quanto às licenças ambientais, o atendimento é online, os processos são desenhados e automatizados. O mesmo ocorre com aprovações de projetos da Secretaria de Obras. Há também o cadastro e o pagamento de fornecedores de forma digital”, explica Fernando Tanaka, CEO da Essencial Gestão Pública e responsável por implementar o sistema de gerenciamento de processos (BPMs) na cidade.

O Escritório de Processos é formado por profissionais de todas as secretarias da prefeitura, que atuam para alinhar tecnologia de ponta aos procedimentos internos e externos que impactam diretamente a população. Além da facilidade e rapidez no atendimento aos contribuintes, os avanços na modernização do setor público chamam a atenção para economia a curto e longo prazo com a redução do uso de papel e custos de impressão.

Continua depois da publicidade

“Há ganhos de economia de escala envolvendo: economia de tempo, material de escritório, deslocamento, armazenamento de processos e grande ganho de valor público percebido pela população através dos serviços digitais”, finaliza Tanaka.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].