Vaca produz mais de 100 mil quilos de leite e bate recorde no ES; Ortiga está entre as sete do país que atingiram a marca

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 172

Advertisement

Advertisement

Uma vaca Girolando meio sangue, de Santa Teresa, na Região Serrana do Estado, ultrapassou a marca dos 100 mil quilos de leite registrados no Controle Leiteiro Oficial no Espírito Santo. A vaca Ortiga bateu o recorde de lactação oficial no acúmulo de sete lactações em dez anos de vida. Ela é uma das sete vacas no Brasil a atingir essa marca e a primeira no Estado, segundo Erico Ribeiro, técnico da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando.

CLIQUE AQUI E LEIA A MATÉRIA COMPLETA

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].