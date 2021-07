União europeia e o certificado digital Covid

Por diagramacao - diagramacao 12

Advertisement

Advertisement

A luta contra a pandemia covid-19 tem sido diferente em vários países do mundo, uns com lockdowns e outros como a Suécia que simplesmente não aderiu às restrições dos demais países Europeus. Mas todos irão ter uma coisa em comum, o certificado digital covid.

Continua depois da publicidade

Mas antes de chegarmos ao significado desse certificado digital, temos de entender como está a questão na luta contra o covid-19. Na Europa no geral os cidadãos têm sido vacinados em massa com os vários tipos de marcas de vacinas como por exemplo, Astrazeneca, Moderna, Coronavac, Pfizer e Johnson & Johnson. As mais famosas do mercado.

A luta tem sido constante vendo alguns países a aliviar as medidas tomadas pelo governo, mas nessas medidas de alívio para o desconfinamento novas medidas estão a ser tomadas e é aqui onde entra o certificado digital covid.

O que é o certificado digital covid? Não é nada mais nada menos que uma prova digital em que a pessoa foi vacinada contra o covid-19, que recebeu um teste negativo ou que se recuperou da covid-19.

Continua depois da publicidade

Este digital vem num formato digital ou em papel para poder ser apresentado, mais para a frente veremos em que locais poderão ser apresentados. Ele é gratuito assim como as vacinas são em todo o mundo, estará disponível na língua do próprio país e em inglês caso pretenda usar em outro país fora do qual foi emitido o certificado digital. Este certificado é válido em qualquer país dentro da União Europeia e vale ressaltar que ele é emitido de várias maneiras, nas quais a autoridade sanitária do país em questão irá orientar com informações de como proceder.

Sendo a versão digital ou papel ambas irão ter um código QR, onde irá conter todas as informações todas essenciais sobre o teste, a vacina ou a autenticidade do certificado.

Este certificado digital covid-19 foi acordado entre os estados membros da União Europeia, facilitando assim o reconhecimento.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O certificado digital covid-19 vai servir para ajudar no desconfinamento gradual, neste caso os países da União Europeia estão a começar a pedir certificados da vacina ou testes negativos para o dia a dia, como ir ao café, cinema, compras ou até mesmo visitar algum espaço fechado como um museu, casino ou casa de apostas, nestes dois últimos casos o melhor é ficar em casa fazendo apostas em sites como por exemplo a 22Bet Portugal. Esta medida foi implementada no dia 1 de Julho de 2021, também para viajar será necessário.

E como fica a questão de quem não foi ainda vacinado? Bom, existem os testes que neste caso serão feitos na hora ou 72 horas antes da viagem ou para entrar num espaço público podendo até ser feito em 24 horas antes.

Mas neste caso quem é vacinado ficará isento de fazer qualquer tipo de teste ou quarentena de 14 dias a contar do dia da entrada do país destino que é exigido por vários países membros da União Europeia e não membros como Inglaterra.

Tais medidas também estão a suscitar controvérsias pois muitas instituições e pessoas que alegam que estas medidas afetam o direito constitucional do cidadão neste caso a liberdade, onde muitas manifestações têm sido feitas contra estas medidas por toda a Europa.

Mas não só os países da União Europeia estão a adotar este método mas como outros países pelo mundo fora, assim como Austrália e Canadá, sendo em breve uma prática comum por todos os países.

Estes certificados devem ser mostrados a porta do estabelecimento em questão, ou feito os testes rápidos supervisionado por alguém responsável pelo local, como mencionado também podem trazer trazer os testes feitos 24 horas antes ou 72, para os vacinados não será pedido nenhum teste apenas será mostrado o certificado digital covid 19, digital ou físico (papel).

O site oficial da União Europeia disponibilizou todas as regras e até mesmo que tipo de informações este certificado digital tem sobre a pessoa em questão.

Estas medidas não têm um prazo ainda de término, o recomendado é continuar evitar viagens e qualquer tipo de saídas desnecessárias, embora muitos mostram se descontentes com estas medidas, estas medidas visam o bem estar geral da população e para evitar que entremos em confinamento novamente.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].