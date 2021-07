Turistas em busca do frio lotam hotéis das montanhas do ES

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 46

Com o tempo frio e o arrefecimento da pandemia do novo coronavírus, turistas lotam os hotéis e pousadas da Região Serrana do Espírito Santo. A ocupação está em torno dos 95%, chegando à totalidade em alguns estabelecimentos. O bom momento para o turismo surge depois de um 2020 com restrições nas hospedagens e um fluxo turístico, portanto, menor.

O empresário Valdeir Nunes dos Santos, o ‘China’, proprietário do Hotel Fazenda China Park, disse que 2021 está sendo uma grata surpresa para o setor hoteleiro. A ocupação está 25% acima da média de 2019. “Sequer usamos 2020 como parâmetro de comparação por conta das restrições que tivemos no ano. Então, na comparação com 2019, tem sido um período muito bom”, explica.

Segundo Andreia Rosa, secretária executiva do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau, há hotéis com ocupação total até setembro, algo fora da normalidade do turismo das montanhas. “No mês de agosto, normalmente, temos o início da baixa temporada. Nesse período, começam os eventos corporativos, casamentos, retiros. Mas, neste ano, está diferente. Há hotéis com reservas para setembro, por exemplo”, conta.

Turistas buscam sítios e chácaras

Além disso, segundo ela, houve um crescimento na busca por aluguel de sítios, chácaras e casas para estadias mais longas. “Essa procura também é fora do normal. Não vimos isso em outros anos. Outro fator que mostra que muitos turistas estão optando por esses refúgios é a alta da venda em condomínios. Nunca se vendeu tanto terreno nessa região. E esse comércio ficou aquecido, mesmo durante a pandemia”, ressalta.

Os hotéis e pousadas estão funcionando com capacidade máxima, mas respeitando todas as regras de segurança sanitária. “Não há mais restrição de quartos. Mas, claro, mantemos todos os protocolos, como mesas mais distantes, limpeza recorrente. Acredito, inclusive, que essas regras vão permanecer para sempre”, finaliza Valdeir Nunes.

