Três cidades do Sul do ES estão entre as que mais vacinaram no Estado

Das cinco cidades que mais aplicaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19, três são do Sul do Estado: Apiacá (54,67%), São José do Calçado (53,47%) e Alegre (52,54%). Além desses municípios, Laranja da Terra (54,81%) e Itaguaçu (53,26%) alcançaram índices altos de imunização.

A informação foi repassada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, na tarde desta segunda-feira (12). De acordo com ele, a importância da rapidez na aplicação da primeira dose tem a ver com a possibilidade do chamado escape parcial. Isso significa que a primeira dose já gera uma resposta imune em torno dos 50% – especialmente da Pfizer, AstraZeneca e Janssen – que pode ajudar no enfrentamento à pandemia.

A cobertura mais ampla da primeira dose também é uma forma eficaz de enfrentamento às novas variantes. “Devido a isso, não é adequado usar a segunda dose em um prazo muito curto, pois impediria a cobertura da primeira dose”, ressalta Nésio Fernandes.

Por isso, continua, o Estado precisa reunir critérios sólidos, como prazo do Plano Nacional de Vacinação e bula, vantagens da antecipação e ampla disponibilidade, para então adotar a antecipação das doses.

Sobre as variantes, Nésio Fernandes explica que a preocupação maior é circulação da P1 em território capixaba. “Temos a circulação de novas variantes, que tem um papel importante na hospitalização e óbito na população de 30 anos, que há poucas semanas está sendo alcançada por imunizantes”, diz Nésio.

