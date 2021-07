Trabalhadores da indústria no ES serão vacinados a partir do próximo dia 15

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 44

Os trabalhadores da indústria do Espírito Santo começam a ser vacinados contra a Covid-19 no dia 15 de julho. Esse grupo foi incluído no grupo prioritário do Plano Nacional de Imunização (PNI), segundo comunicado da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).

A organização da campanha de imunização dos trabalhadores da indústria está sendo feita junto com a Secretaria Estadual de Saúde. Será utilizada a estrutura das unidades regionais do Sesi e também haverá imunização em algumas plantas industriais, para acelerar o processo.

“Esperamos, num prazo de quatro semanas, atingir o número máximo de trabalhadores do setor industrial. A Findes considera a vacinação essencial para preservar vidas e para assegurar a retomada segura das atividades econômicas”, informou, em nota, a presidente da Findes, Cris Samorini.

