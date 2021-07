TCU aprova concessão da BR-262, entre ES e MG; leilão será este ano

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 38

O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou, nesta quarta-feira (28), o leilão de da BR-262, entre Viana e João Monlevade (Minas Gerais) e também da BR-381, entre Governador Valadares e Belo Horizonte. O leilão será ainda este ano, segundo divulgou, em suas redes sociais, o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. O investimento será de R$ 7,3 bilhões em duplicações e melhorias das vias.

Atenção, mineiros e capixabas. Está aprovado também o leilão da BR-381 (Gov. Valadares-BH) com a BR-262 (MG-Viana) pelo TCU com R$ 7,3 bi em duplicações e melhorias. Enfim, daremos uma solução definitiva para a duplicação integral da "rodovia da morte". Leilão ainda em 2021 🇧🇷🔨 — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) July 28, 2021

No total, são 686,1 quilômetros licitados, para um contrato de 30 anos. O projeto do governo para a BR-262 prevê dois ciclos de duplicação dos trechos. O primeiro começa a partir do terceiro ano da concessão e vai até o oitavo e, o segundo, do 16º até o 21º ano.

