Suspeitos de tráfico de drogas são detidos pela polícia em distrito de Alegre

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 111

Advertisement

Advertisement

Um jovem de 23 anos foi detido na madrugada deste sábado (31) no distrito de Rive, em Alegre, por suspeita de tráfico de drogas. Com ele, um menor de 17 anos também foi apreendido.

Continua depois da publicidade

De acordo com informações da Polícia Militar, a ação aconteceu por volta das 1h15, na praça central do distrito. Os dois foram abordados em atitude suspeita, e um deles teria jogado um objeto no chão.

Durante as buscas foram localizadas duas buchas de maconha e 18 papelotes de cocaína com o menor, sendo que uma estava próximo a ele no chão. E com o outro suspeito foi localizada a quantia de R$ 600,00.

Após ser indagado, o menor informou ter comprado as drogas e os custos seriam divididos com o outro suspeito.

Continua depois da publicidade

Os suspeitos foram encaminhados para a 6ª Delegacia Regional de Alegre, juntamente do material apreendido.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].