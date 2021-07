Suspeito de tráfico de drogas é detido após perseguição e batida de carro em Alegre

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 38

A madrugada deste sábado (10) foi movimentada em Alegre, no Sul do Espírito Santo. Policiais militares faziam uma ação de abordagem na localidade chamada Morro do Querosene, quando avistaram um veículo Ford Focus, na cor vermelha. O carro pertence a um suspeito de envolvimento com tráfico na cidade. Ao ver a viatura, o motorista, de 36 anos, deu marcha ré e bateu na porta de outro carro que transitava na rua. Ele colidiu também contra um muro.

Depois, o suspeito jogou sacolas pela janela do carro e fugiu no sentido Centro da cidade. As viaturas foram atrás, em perseguição. O homem desobedeceu todas às ordens de parar e o carro só foi abordado próximo à agência dos correios, local em que o condutor foi detido.

Durante as buscas, foram encontradas as três sacolas pedras médias de crack que tinham sido dispensadas pelo suspeito. Fracionadas, elas renderiam cerca de 300 pedras de crack para a venda. O homem, que apresentava sinais de embriaguez, se negou a realizar o teste de bafômetro. O suspeito e o material apreendido foram entregues na DPJ de Alegre. O veículo foi removido para o pátio credenciado do Detran.

