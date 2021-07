Sul do ES soma mais de duas mil mortes por Covid

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 33

Mais de duas mil pessoas já perderam a vida para o novo coronavírus no Sul do Espírito Santo. Do início da pandemia, até neste domingo (11), foram 2.088 óbitos pela doença. A cidade mais populosa da região é também a que tem o maior número de casos e mortes: Cachoeiro de Itapemirim. Foram 568 vítimas fatais no município.

De acordo com a atualização do Painel Covid ES, a cidade tem 26.743 mil pessoas que já tiveram contato com a doença na cidade, no entanto, 25.923 mil já estão curadas. A taxa de letalidade permanece em 2,1%.

Os bairros de Cachoeiro com mais casos e óbitos são: Vila Rica (1.062 casos e 18 mortes), Zumbi (921 casos e 25 mortes), Gilberto Machado (885 casos e 7 mortes), Aquidaban (829 casos e 37 mortes) e Independência (674 casos e 9 mortes).

Coronavírus: cachoeirenses contra a doença

– Lave suas mãos de hora em hora, sempre que for possível. Use sabão e água ou álcool em gel.

– Acima de tudo, mantenha distância segura de pessoas que estiverem tossindo ou espirrando.

– Use máscara quando não for possível manter o distanciamento físico, isso é muito importante.

– Cubra seu nariz e boca com o braço dobrado ou um lenço ao tossir ou expirar. Portanto, não toque nos olhos, no nariz ou na boca.

– Além desses cuidados, fique em casa se você se sentir indisposto.

– Procure atendimento médico se tiver febre, tosse e dificuldade para respirar.

Máscaras

Certamente, quem usa máscara pode ajudar a prevenir a propagação do vírus para outras pessoas. Da mesma forma, só as máscaras não são uma proteção contra a Covid-19, e o uso delas deve ser combinado com o distanciamento físico, assim como a limpeza das mãos.

Cuidados

– A pessoa com Covid-19 confirmada deve permanecer em quarto com banheiro separado. Quando conviver com outras pessoas da casa, certamente, deve usar máscara protetora (do tipo cirúrgica, simples), assim como manter as mãos bem limpas com álcool gel.

– Minimizar o contato com os outros moradores da residência

– Não dividir objetos e aparelhos eletrônicos de uso pessoal

– Higiene constante do ambiente e das mãos

– Respeitar as recomendações médicas de isolamento e não sair de casa

