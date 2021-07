Sicoob doa quase 3600 latas de suplemento alimentar a pacientes de câncer

Por Marcelo Rosa - Marcelo Rosa 23

Advertisement

Advertisement

Pelo sexto ano seguido, o Grupo de Apoio ao Portador de Câncer de Cachoeiro – GAPPCI foi beneficiado pelo Sicoob Sul, no chamado Dia C de Cooperar. O projeto de Responsabilidade Social é realizado anualmente pelas cooperativas brasileiras com o objetivo de desenvolver ações colocando em prática os valores e princípios cooperativistas.

Continua depois da publicidade

Dessa vez, a ação de responsabilidade social resultou em 3584 latas de suplementos alimentares arrecadadas entre cooperados e colaboradores das 16 agências do Sicoob e que foram doadas ao GAPPCI para pacientes que fazem tratamento no Hospital Evangélico de Cachoeiro. O Grupo atende anualmente mais de 3.700 pessoas de todo Sul do Estado.

Esse suplemento é fundamental para a eficácia do tratamento das pessoas portadoras de câncer, o qual supre as deficiências alimentares e garante uma melhor qualidade de vida aos pacientes. Fabio Cezar Machado, de São José do Calçado, por exemplo, disse que esse suplemento é fundamental para conseguir passar pelo tratamento e não sentir as reações dos medicamentos.

O médico oncologista e voluntário da instituição, José Zago Pulido, destacou que essa suplementação é importantíssima para que o paciente consiga fazer todo o tratamento. “Alguns precisam exclusivamente desse tipo de alimentação. Essa é uma doação que realmente salva vidas e muitas já foram salvas por causa dessa ação solidária dos associados do Sicoob Sul”, finalizou Pulido.

Continua depois da publicidade

O Sicoob Sul tem participado ativamente desse projeto e esse ano foram realizadas ações no Estado do Rio, nos 11 municípios onde atua, através de doações de mais de 24 toneladas de alimentos realizados pelos cooperados, a diversas entidades beneficentes.

“Esse ano foi excepcional e mais pessoas precisando de ajuda, um momento de extrema necessidade de fazermos ações como essa. O Dia C de Cooperar de 2021 foi um sucesso, é um dia que fazemos boas ações para quem mais precisa. Além dos benefícios que oferecemos para nossos sócios, estamos oferecendo algo para quem também não é sócio, é muito gratificante”, disse Rubens Moreira, presidente do Sicoob Sul.

Estiveram presentes também na entrega o vice-presidente do Sicoob Sul José Gilberto Machado, os conselheiros Luiz Carlos Bicalho Nemer, Winston Roberto Soares Vieira, Juarez Monteiro Albernaz, Ubirajara Tavares Dias, Maria Thereza Moraes Braga, Ely Decothe Junior e José Renato Elias Pontes, os diretores Luiz Fernando Bonandi e Ediene Messias, e a médica oncologista Sabina Aleixo.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].