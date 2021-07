Sete pessoas tentam fraudar esquema de vacinas em Cachoeiro

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 59

Sete pessoas tentaram burlar o sistema de vacinas em Cachoeiro de Itapemirim, fazendo agendamento em busca de outro imunizante ou da terceira dose contra a Covid. Essas pessoas já haviam tomado a primeira e até a segunda dose de uma determinada marca de vacina. Ao fazer o agendamento on-line, esses cidadãos não mencionaram que já haviam sido imunizados. Na prática, eles recomeçariam o calendário vacinal e poderiam, em tese, tomar a vacina de outra farmacêutica.

A revelações exclusivas são do secretário de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, Alex Wingler. Segundo ele, uma dessas pessoas é de Campos, no Rio de Janeiro, e as outras seis moram em Cachoeiro mesmo. Além disso, duas delas teriam usado, inclusive, CPFs de terceiros para o agendamento. A entrevista de Alex Wingler foi dada ao programa SobreTudo, do Aqui Notícias, e será exibida às 19h desta quarta-feira (7).

“Essa situação tem ocorrido em nosso Estado e em Cachoeiro. Mas, sempre pegamos o relatório on-line e cruzamos com os dados do sistema. Assim, descobrimos essas pessoas que estavam tentando tomar a dose diferente. Ligamos para duas delas, que desconversaram, disseram que estavam em busca da segunda dose. Não conseguimos falar com as outras cinco. No entanto, avisamos nos postos de saúde e tudo será verificado no momento da vacinação. Não sabemos se foi má-fé ou um engano, mas alertamos que entregamos o levantamento de vacinação para o Ministério Público, polícia e Controle e essas pessoas podem incorrer em vários crimes”, alerta.

Burlar o sistema é crime

Além disso, salienta o secretário, não há estudos suficientes para falar sobre o cruzamento de vacinas de fabricantes diferentes. “Sabemos que não gera a melhor eficiência. Vamos investigar quem fez isso. Se foi má fé, para tomar uma dose de imunizante diferente, elas serão punidas e responderão criminalmente”, adianta.

Em Cachoeiro, agenda-se a primeira dose pela internet. A data da segunda vacina já fica escrita no cartão de vacinação. Dessa forma, basta a pessoa voltar ao posto de saúde na data indicada e receber a segunda dose do medicamento.

