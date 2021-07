Secretaria da Saúde constata "turismo de vacina" no ES

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 28

O chamado turismo de vacina, quando o morador de um local vai para outro para conseguir tomar uma dose do imunizante, foi constatado em municípios capixabas que fazem divisa com cidades de outros Estados. A revelação foi dada na tarde desta segunda-feira (5), pelo subsecretário de Estado da Saúde, Luiz Carlos Reblin.

Segundo ele, há a informação da possibilidade de pessoas que moram em outros Estados brasileiros estarem vindo ao Espírito Santo somente para tomar uma dose da vacina contra a Covid-19. “Essa é uma questão que foi detectada pontualmente. Acreditamos que é alguém que é parente de uma pessoa do Estado tentando marcar a vacinação do próprio morador. São pontuais”, esclarece.

Reblin informou, ainda, que esses casos acontecem mais no municípios que fazem divisa com outros, de outros Estados. “Isso porque tem um fluxo natural de pessoas”, avalia.

A vacinação no Espírito Santo está bem adiantada. Aproximadamente 54% da população adulta já tomou, ao menos, a primeira dose do medicamento. “Estamos entre os três Estados do Brasil que mais imunizam”, salientou Nésio Fernandes, secretário de Estado da Saúde.

Esse percentual deve aumentar nos próximos meses. Em julho, há a expectativa da chegada de mais 1,2 milhão de doses ao Estado. Isso significa que será um mês com grande volume de segunda dose, em especial da AstraZeneca. No entanto, avalia o secretário, o “Estado reconhece que não há imunidade de rebanho. Não consideramos razoável ou científico o conceito rechaçado pela ciência de imunidade de rebanho. Reconhecemos a cobertura conquistada pelas vacinas. Mas precisamos completar as duas doses. Devemos alcançar, entre setembro e novembro, uma cobertura com duas doses, para reconhecer a imunidade coletiva protetora e para salvar vidas”.

Nésio salientou, ainda, a necessidade de adolescentes e jovens manterem os cuidados. “Precisamos alertar jovens e adolescentes a manterem os cuidados sanitários. As mortes são evitáveis, já temos vacinas. Chamo a atenção para eventos com uso de álcool. São festas e aglomerações, aonde, por características próprias, as pessoas reduzem a percepção de risco”, enfatiza.

