Safrinha de prêmios: saiba como concorrer a um smartphone e a uma roçadeira

Por Fernanda Zandonadi

A Safrinha é uma revista em quadrinhos que se propõe a mostrar às crianças e adolescentes, de forma lúdica e divertida, como funciona o agronegócio no Espírito Santo. Para a história ficar ainda mais legal, a Safrinha decidiu fazer um mimo para seus leitores.

O sorteio será de um smartphone, uma roçadeira Stihl, um kit completo do Selitinho e um kit completo do Agrinho. A premiação acontece no dia 2 de agosto, ou seja, ainda dá tempo de participar e concorrer a esse montão de produtos bacanas.

Gostou? Então, para ter seu nome incluído no sorteio é super simples: tem de seguir os perfis @safrinhahq e @conexaosafra no Instagram. Depois, é só curtir o post oficial do sorteio (é só clicar aqui!), e marcar três amigos na postagem. O resultado será divulgado no Instagram @safrinhahq e @conexaosafra, no dia 2 de agosto.

