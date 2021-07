'Revelar Cachoeiro' | ET de Varginha inspira Projeto para valorizar turismo na Capital Secreta

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 58

O que Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e Varginha, localizada no Sul de Minas Gerais têm em comum, além da posição geográfica nos respectivos Estados?

Há 25 anos, a cidade de Varginha, em Minas Gerais, era conhecida como um dos principais centros de comércio e produção de café no Brasil e no mundo. Porém, um episódio mudou a imagem do local: o chamado “Incidente de Varginha”. Já em Cachoeiro, há 80 anos, nascia o rei da música popular brasileira, Roberto Carlos.

O aniversário do filho ilustre inspirou a criação do Projeto Revelar Cachoeiro de Itapemirim – Turismo Cultural como Indutor do Desenvolvimento. A iniciativa do AQUINOTICIAS.COM é uma homenagem do município a Roberto Carlos e propõe a realização de diversas atividades integradas, que resultarão no início de um processo de valorização dos ícones artísticos e culturais da cidade, visando explorar o turismo e a cultura.

As referências que puxaram os holofotes para os locais, claro, são muito diferentes. Mas os dois episódios foram fundamentais para colocar as cidades em destaque no mundo inteiro.

E o que faz a cidade de Varginha ter o nome sempre vinculado ao famoso Extraterrestre, ao mesmo tempo em que Cachoeiro nem sempre tem o rei como suporte? Segundo o secretário de Turismo e Comércio de Varginha, Barry Charles Sobrinho, até hoje, mais de 25 anos depois, o “ET” representa possibilidades de fomento ao turismo e comércio, além de proporcionar, na área técnica, estudos para ufólogos do mundo inteiro.

“Apesar de podermos relacionar os fenômenos, são experiências distintas. Roberto Carlos, a gente conhece, é presença constante através da música! Sem sombra de dúvida, é o Rei, e vai permanecer – acredito que eternamente – no coração de seus fãs. O ET, desperta bastante curiosidade e está na mídia também, porém ainda precisa ser impulsionado para atrair mais simpatizantes”, explica Barry Charles.

Ainda assim, ‘ET’ mudou a cara e influencia economia da cidade

No início do século XX, a pequena cidade já contava com muitos estabelecimentos de beneficiamento de café. O produto sempre foi um importante fator de desenvolvimento para a região, principalmente em decorrência da forte influência paulista na região.

“Varginha, antes do ET, era conhecida como a “Capital do Café”, o incidente possibilitou, além da visibilidade turística e ufológica, que a cidade continue se desenvolvendo economicamente, levando nosso café a vários países do mundo”, destaca o secretário.

Barry Charles conta que todos os turistas e visitantes aproveitam bastante a passagem pela cidade, localizada às margens do Lago de Furnas. São mais de 20 monumentos espalhados no município.

Caixa d’água em forma de nave, pontos de ônibus estilizados, memorial do ET com visão da cidade em 360 graus, estátuas do ET nas praças, no aeroporto, nos postos de combustível, e muitas outras opções, além dos souvenirs fabricados pelos artesãos da cidade e região do entorno mineiro.

“Ainda estamos trabalhando no sentido de ampliar o leque de produtos referentes ao “ET de Varginha”. Talvez algumas dessas iniciativas daqui possam ser partilhadas com Cachoeiro. Seria preciso alinhar nossos produtos e o que já foi feito nas cidades para uma avaliação melhor. O ET fez com que Varginha se tornasse uma cidade mundialmente conhecida, assim como Roberto Carlos fez com a “Capital Secreta do mundo”, completa.

Incidente de Varginha

No dia 20 de janeiro de 1996, as irmãs Liliane e Valquíria Fátima Silva, e sua amiga Kátia Andrade Xavier, relataram ter avistado um alienígena. Um bípede de aproximadamente 1,6 metro de altura, com uma cabeça grande e corpo muito fino, com pés em forma de V, pele marrom e grandes olhos vermelhos.

Elas alegaram que a criatura parecia estar trêmula, e as garotas achavam que estava ferida ou doente. A aparição ganhou repercussão na mídia mundial e a cidade, da noite para o dia, se tornou alvo de filmes de Hollywood, documentários, reportagens e programas televisivos.

Tais relatos foram primeiramente transmitidos no Fantástico, da Rede Globo, e rapidamente reuniu extensa cobertura de mídia em todo o mundo, incluindo um artigo no The Wall Street Journal.

