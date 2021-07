Revelar Cachoeiro | Conservatória nasceu das serenatas e é guardiã do "Brasileirinho"

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 19

“Cante em seu quintal e serás rei”, conta a cantora, escritora e empreendedora, Juliana Maia, ao ser indagada sobre o motivo de voltar para Conservatória, distrito de Valença, no Rio de Janeiro, depois de viajar o mundo mostrando sua música. O lugarejo de cinco mil habitantes transpira arte. Foram os cantores que tornaram o distrito famoso quando tomaram as ruas para si, há quase 140 anos. E por lá continuam, já que a tradição foi abraçada pela população de Conservatória. Hoje, o distrito oferece aos turistas serenatas, solaratas, apresentações musicais e todas as emanações que o dó re mi é capaz de liberar.

Cachoeiro de Itapemirim e Conservatória têm muito mais em comum do que se imagina. São duas cidades artísticas e possuem – uma por nascimento, outra por obra do destino – reis cantando em seus quintais. A cidade fluminense guarda o acervo do mestre do cavaquinho e autor do célebre chorinho “Brasileirinho”. No lugarejo, fica o Instituto Waldir Azevedo. Fotografias, diplomas, partituras, instrumentos musicais, mobiliário e objetos pessoais estão no museu dedicado ao célebre filho adotado. Já Cachoeiro de Itapemirim é terra do Rei Roberto Carlos e pode aprender, e muito, com o distrito de Valença.

De onde vem a arte?

“Quem efetivamente torna Conservatória o que é, é o povo. As pessoas se envolvem com os movimentos musicais. Em Cachoeiro de Itapemirim, se a população pretende fazer algo semelhante, é preciso ter o envolvimento de toda a cidade. O turismo daqui é feito pelos moradores que abraçam os eventos e se dedicam a eles. Outro ponto importantíssimo é envolver as crianças. Se não há renovação, a coisa acaba”, avalia Virgínia Braga Freire de Araújo, uma das primeiras associadas da Associação Comercial, Rural, Industrial e Turística de Conservatória (Acritur) e entusiasta da oferta cultural que existe na cidade.

É nesse ponto que Juliana Maia entra novamente na história. Cantora de formação, morou um tempo no Japão e, em 2010, voltou para o Brasil. “Eu me apaixonei por Conservatória, a cidade da minha infância. Mas me perguntei: ‘o que vou fazer aqui?’. Então, há sete anos fundei o Teatro Sonora, que é também um café. Nele, comecei a fazer meus musicais. É meu laboratório e de onde saem os shows que apresento Brasil afora. Um tempo depois, notei que não tinha entendido a totalidade da minha missão aqui. E senti no coração que precisava montar um projeto para crianças e adolescentes. Foi quando nasceu o Harmônicos de Conservatória, um projeto gratuito para as crianças. A ideia não é criar somente músicos e artistas, mas pessoas melhores. A arte tem esse poder de trabalhar o melhor do ser humano. Agora, estamos montando nossa orquestra sinfônica”, conta.

Tanto amor pela arte inspira o Projeto Revelar Cachoeiro de Itapemirim – Turismo Cultural como Indutor do Desenvolvimento. A iniciativa do AQUINOTICIAS.COM é uma homenagem do município a Roberto Carlos e propõe a realização de diversas atividades integradas, que resultarão no início de um processo de valorização dos ícones artísticos e culturais da cidade, visando a explorar o turismo e a cultura.

Conservatória e Cachoeiro nasceram dos cafezais

Para além dos célebres nomes que rodeiam Cachoeiro e Conservatória, as duas cidades têm mais em comum. Conservatória cresceu e prosperou durante o ciclo do café da economia brasileira, a partir do século XIX. Já Cachoeiro experimentou sua época áurea um pouco antes, nas primeiras décadas do século XVIII, pela incansável busca de ouro em Castelo, situadas no alto curso da bacia do rio Itapemirim em afluente o rio Castelo. Entretanto, mesmo sendo o ouro a base da economia naquele momento, foi o café o grande responsável pelo crescimento desta região.

Com tanto em comum, nada melhor do que entender o que faz de Conservatória um lugar tão procurado por turistas do mundo inteiro e, por que não, replicar essa história de sucesso em Cachoeiro. “Conservatória é arte e também muita dedicação da população. Temos serenatas duas vezes na semana, com grupos, todos voluntários, pelas ruas cantando antigas canções. Na Casa da Cultura também temos serenata e saraus, com recitais de poesia. Aos sábados, temos chorinho na praça da matriz. Aos domingos, após a missa, temos a solarata, que é a despedida dos turistas. Foi um movimento espontâneo e que deu muito certo aqui e, certamente, pode dar muito certo em Cachoeiro também”, completa Virgínia.

