Quinta (8) começa com oportunidades em Cachoeiro e região; confira

A quinta-feira (8) começa com 84 vagas de emprego em Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes e Vargem Alta. As oportunidades são para diversos cargos e escolaridade. No entanto, é preciso fazer um cadastro para concorrê-las.

Quem tiver interesse pode se candidatar às vagas de emprego ainda hoje. Isso porque a Agência do Trabalhador funciona das 8h às 17h. O banco de empregos fica na Avenida Beira Rio, no bairro Guandu, ao lado da 1ª Cia da Polícia Militar. Então, não perca as oportunidades.

De acordo com a agência, é necessário levar a carteira de trabalho, identidade, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de endereço com CEP, assim como certificados de cursos (caso tenha). Os documentos precisam ser originais e devem estar em bom estado.

