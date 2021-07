Vem mais frio por aí: Cidades do Sul do ES têm alerta de perigo nas temperaturas

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 232

A semana que começa será influenciada pela massa de ar frio de origem polar mais forte a alcançar o Brasil até agora neste ano. Para o Espírito Santo, há um alerta de perigo de quedas de temperaturas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

De acordo com o INMET, o alerta é válido a partir desta quarta-feira (28), das 12h até às 00h de quinta-feira (29), com quedas bruscas nas temperaturas nas cidades de Apiacá, Bom Jesus do Norte e São José do Calçado.

O instituto prevê temperaturas abaixo de 5°C nas cidades do ABC do Caparaó capixaba e orienta que, em caso de emergência, a Defesa Civil seja acionada por meio do número 199.

Cachoeiro de Itapemirim, cidade conhecida por ter um clima quente, com altas temperaturas praticamente o ano todo, registrará, segundo o Climatempo, a mínima de 8°C na sexta-feira (30), com máxima de 21°C. Há previsão de pancadas de chuva durante o período da manhã.

