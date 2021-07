Que 'Massa'! Rui Baromeu e Ratinho inauguram mais uma emissora de rádio da parceria

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 35

A Massa FM 96.1 de Pedro Canário está no ar, desde o meio-dia desta quarta-feira (7). A estreia contou com a participação, ao vivo, do proprietário da bandeira Massa, o empresário e apresentador de TV Carlos Roberto Massa, o Ratinho, e do presidente da Rede Sim, Rui Baromeu, parceiro local do grupo nacional de rádio.

A nova emissora complementa a cobertura da Massa no Extremo Norte capixaba, onde já operam a Massa FM 90.7 (São Mateus), Massa FM 91.3 (Ecoporanga) Massa FM 92.3 (São Gabriel da Palha) e Massa FM 103.3 (Linhares).

Com programação musical variada, pautada nos estilos popular e sertanejo, notícias locais e nacionais e espaços comerciais qualificados, a Massa FM 96.1 de Pedro Canário movimenta ainda mais o município próspero, localizado na divisa do Espírito Santo com a Bahia, e cuja economia está baseada na produção agrícola e na pecuária de corte. Cortada pela BR 101, a cidade possui também comércio forte e muito movimentado.

No programa de estreia, Ratinho falou da confiança na parceria com a Rede Sim e da alegria inaugurar mais uma emissora no Espírito Santo. Ele destacou, entre outros pontos, que o grupo Massa, um dos maiores em comunicação do Brasil, tem o Estado capixaba como uma peça importante para consolidar este grande projeto nacional.

Destacando que Pedro Canário é sua cidade de nascimento e foi fundada por seus pais, Rui Baromeu destacou a importância da parceria que traz ainda mais capilaridade para a Rede Sim, hoje, com emissoras de TV e Rádio estrategicamente instaladas em todo o Espírito Santo. Para consolidar esse importante projeto, o empresário anunciou para os próximos dias a inauguração de mais uma emissora com a bandeira Massa, desta vez em Pinheiros.

“Quase todo o Espírito Santo é Massa. Os 4 milhões de habitantes do Estado ouvem a Massa. Tenho certeza de que esta será a maior rede de rádio do Brasil e ficamos felizes de participar deste importante projeto. Nossa parceria é sólida e não para de crescer. Além do que já realizamos até aqui, estamos implantando mais 12 emissoras de rádio no Estado, e parte delas terá a bandeira Massa. Será assim, também com a emissora que temos em Imperatriz, no Maranhão. Sem falar que temos, ainda, prevista para os próximos meses, a inauguração de novas emissoras nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia”, anunciou Baromeu.

Ao final da participação dos empresários no programa de inauguração da Massa FM Pedro Canário, Rui Baromeu reforçou a alegria desse novo empreendimento, afirmando considerar cada rádio inaugurada como um filho que nasce e que o Grupo Massa já faz parte desta família de sucesso. Ratinho, por sua vez, reforçou que a sólida e próspera parceria entre eles caminha para se tornar uma sociedade ainda maior, “vem aí a Grupo Massa Sim”, brincou Ratinho.

Saiba mais:

Além do Norte do Estado, a bandeira Massa e a Rede Sim são parceiras nas emissoras que estão junto à Rede Massa de Comunicação, 105.3 (Santa Teresa), 93.1 FM (Guarapari), 91.9 FM (Vitória), 90,9 FM (Cachoeiro de Itapemirim), 91.3 106.7 FM (Colatina) e 97.9 FM (Anchieta).

