Quatro tecnologias revolucionárias que já experienciamos hoje

As tendências de negócios estão mudando rapidamente o mundo hoje. Entre as tendências de negócios de hoje estão ideias inovadoras que pareciam irrealistas ontem. Realidade virtual, redes neurais, cibersegurança, transformação digital e inteligência artificial são áreas onde vivem ideias atraentes e disruptivas para startups.

Os empreendedores modernos também se beneficiam de fenômenos globais como a Indústria 4.0, a transição para uma economia cíclica e a transformação digital. Eco ideias para negócios em 2021 também estão em tendência e podem gerar receitas importantes, exemplos são energia sustentável e “finanças verdes”. A 22Bet, o melhor site de apostas te mostra as tecnologias revolucionárias abaixo.

Blockchain contra intoxicação alimentar

É possível reduzir o número de intoxicações alimentares usando blockchain. Um método inovador de usar essa ferramenta na indústria é o rastreamento de produtos. Com a ajuda do blockchain, os vendedores podem remover imediatamente os alimentos estragados de circulação e destruir apenas os estoques obtidos na mesma fonte. Além disso, algumas empresas passaram a produzir embalagens com sensores que monitoram a qualidade dos produtos e indicam o prazo de validade.

Reatores nucleares

Muitos fabricantes (por exemplo, Westinghouse Electric Company, Framatome) estão acelerando o desenvolvimento de combustível nuclear resistente ao superaquecimento. Esses combustíveis geram pouco ou nenhum hidrogênio. Os reatores nucleares mais novos usam sódio líquido ou sal fundido em vez de água para o resfriamento, que não pode produzir hidrogênio.

Armazenamento de dados em DNA

Um disco rígido ou unidade flash pode ser perdido ou desatualizado, então os cientistas encontraram uma alternativa para a mídia de armazenamento tradicional – este é o DNA. As informações sobre o corpo armazenadas no DNA, são facilmente lidas, sintetizadas e copiadas. E os últimos avanços no sequenciamento (ou seja, determinar a sequência de aminoácidos e nucleotídeos) do DNA é o uso do código de barras, onde a sequência do DNA é usada como marcador de identificação molecular. Graças a isso, os cientistas avançaram na invenção de novas terapias e na luta contra a resistência aos medicamentos.

Inteligência artificial

Todo mundo está falando sobre inteligência artificial atualmente. E sim, em muitos casos, o assunto é coberto de exageros. Felizmente, o I.A. geral o progresso e o ritmo da inovação tecnológica subjacente justificam facilmente esse exagero. Considere o progresso alcançado em áreas como Deep Learning e áreas como Visão Computacional e Processamento de Linguagem Natural.

A visão computacional está dando grandes passos, com aplicações massivas em carros autônomos, navegação, robótica, reconhecimento de padrões, diagnóstico médico e muito mais. Language Understanding também fez um tremendo progresso – recentemente atingiu os níveis de compreensão humana, a Microsoft relata uma taxa de erro de palavras de 5,9%, que é igual ao desempenho humano na mesma entrada.

Assistentes digitais tornam-se cada vez mais inteligentes, contextuais e proativos. Em algum momento no futuro próximo, seu assistente digital será capaz não apenas de lidar com suas tarefas e solicitações de informações, mas também de responder com humor, e este será um marco importante para a A.I.

