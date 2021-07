Prouni 2021.2: estudantes pré-selecionados devem comprovar informações até hoje (28)

Por Redação - Redação 8

Advertisement

Advertisement

Estudantes pré-selecionados para uma das vagas da primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) devem comprovar as informações prestadas na ficha de inscrição da instituição de ensino superior em que foram pré-selecionados. O prazo para realizar o procedimento encerra hoje (28).

Continua depois da publicidade

Os candidatos devem verificar, junto a instituição, os horários e o local de comparecimento para a conferência das informações. O não cumprimento da etapa, no prazo estabelecido, implicará na reprovação automática do candidato.

Nesta edição do Prouni foram ofertadas 134.329 bolsas, sendo 69.482 bolsas integrais e 64.847 parciais em 10.821 cursos ministrados em diversas instituições de ensino superior da rede privada do país.

Para concorrer a uma bolsa integral o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. No caso de bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos, por pessoa.

Continua depois da publicidade

Lista de Espera

Os candidatos que não foram selecionados em nenhuma das duas chamadas podem manifestar interesse na lista de espera do ProUni nos dias 17 e 18 de agosto. A convocação da lista será feita em 20 de agosto.

Sobre o Prouni

Advertisement

Continua depois da publicidade

O Prouni oferta bolsas integrais e parciais, que correspondem a 50% das mensalidades. As regras para conseguir as duas são basicamente as mesmas, o único critério que diferencia as duas modalidades é a renda familiar. O processo seletivo do Prouni é destinado aos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que atingiram um mínimo de 450 pontos nas provas objetivas e não tenham zerado a redação.

Cronograma Prouni 2021.2

Comprovação das informações da primeira chamada: 20 a 28 de julho

Resultado da segunda chamada: 3 de agosto

Comprovação das informações: 3 a 11 de agosto

Inscrições na lista de espera: 17 e 18 de agosto

Divulgação da lista de espera para as instituições de ensino: 20 de agosto

Comprovação das informações da lista de espera: 23 a 27 de agosto

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].