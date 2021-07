Projeto Ambiental “Troca Sustentável”, de Guaçuí, é homenageado na Assembleia Legislativa

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 14

Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), recebeu na tarde desta sexta-feira (2), a Medalha “Paulo Vinha” pela classificação e apresentação de projeto durante o Fórum Estadual Municípios Lixo Zero. A honraria da Assembleia Legislativa é destinada a quem se destaca na área ambiental.

Estiveram na solenidade, realizada no gabinete do Deputado Estadual Fabrício Gandini, na Assembleia Legislativa do Estado de Espírito Santo (Ales), o secretário da pasta Roberto Martins, acompanhado de parte de sua equipe, Carlos Nascimento Barbosa Junior – Gerente de Fiscalização e Controle Ambiental, Elizabeth Ribeiro Vieira – Gerente de Programas e Projetos e Willian da Silva Cassini – Subgerente de Fiscalização Ambiental, além do presidente da Associação dos Subtenentes Sargentos da Polícia e Bombeiro Militar do Espírito Santo, capitão Neucimar Rodrigues de Amorim e o vice-presidente, tenente Heliomar Baioco.

Reconhecimento do projeto

O “I Fórum Estadual Municípios Lixo Zero – Espírito Santo” selecionou projetos que estão em conformidade com o conceito lixo zero e que fazem diferença na gestão.

Guaçuí foi uma das oito cidades capixabas escolhidas para participar do evento, realizado em maio, cujo objetivo foi discutir e mapear as boas práticas do Estado para demostrar aos cidadãos que já existem exemplos e maneiras de buscar a mudança e, dessa maneira, inspirar a sociedade civil, gestores públicos, empresários e empreendedores, alunos e professores, de cidades do Espírito Santo inteiro.

O projeto que teve destaque foi o “Troca Sustentável” aliado ao intenso trabalho de educação ambiental juntamente com os resultados da coleta seletiva.

O projeto “Troca Sustentável” visa envolver a sociedade em geral por meio de uma educação ambiental na prática, para dois grandes desafios da humanidade que é o de aumento da cobertura vegetal nas áreas urbana e rural, principalmente em áreas degradadas e áreas de nascentes, bem como estimular o descarte correto do lixo por meio da reciclagem com o objetivo de diminuir a produção de rejeitos e o seu acúmulo na natureza, reduzindo o impacto ambiental e gerando renda para associação de catadores. O projeto conta com apoio do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Condema), do Rotary Clube de Guaçuí, do Lions Clube, do Instituto de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) e Polícia Militar Ambiental.

Segundo o secretário Roberto Martins, a importância de os municípios darem um encaminhamento adequado para os resíduos sólidos foi a base das discussões no encontro do Fórum Estadual Municípios Lixo Zero, onde Guaçuí de forma organizada e conjunta tem atuado de maneira firme para vencer esse desafio que abrande todo o país. “Agradeço ao prefeito Jauhar, a todas as secretarias da PMG com destaque a nossa secretaria de Educação, a toda minha especial equipe de trabalho, aos nossos parceiros, a sociedade em geral e ao Deputado Estadual Gandini pela deferência, apoio e incentivo. Meio Ambiente é feito na prática por ações de educação e envolvimento de todos. Só vamos mudar definitivamente esse país por meio da educação”, finalizou.

Medalha “Paulo Vinha”

Paulo César Vinha foi um biólogo, morto em 1993 por atuar contra a extração ilegal de areia em uma área de restinga de Guarapari. Inclusive, por meio da Lei nº 4.903 de 1994, o nome do Parque de Setiba, administrado pelo Iema, passou a ser denominado Parque Estadual Paulo César Vinha.

A medalha “Paulo Vinha” é uma homenagem às pessoas que se destacam na valorização do meio ambiente, dos recursos naturais e na luta pela preservação da biodiversidade.

