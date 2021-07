Sindicato quer adesão de empresas do Sul capixaba ao Programa de Qualidade Contábil

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 18

Qual empresa não gostaria de receber uma certificação pelo serviço oferecido? Pensando nisso é que o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Espírito Santo (Sescon/ES) decidiu oferecer um selo de qualidade para empresas que passaram por todo o processo de orientação, preparação e consultoria do Programa de Qualidade Contábil (PQC) e aplicaram as diretrizes em seus processos.

O primeiro ciclo do PQC contou com a participação de empresas do Norte e da região Metropolitana de ES. O Sescon, agora, defende a adesão de participantes do Sul capixaba. “Sabemos da importância da região para o Espírito Santo e, por isso, fazemos questão da inclusão dela no Programa”, ressalta o presidente do Sescon, Élido Emmerich.

A iniciativa é uma parceria com o Sescons do Rio Grande do Sul e Serra Gaúcha e conta com o patrocínio do Sebrae. O programa visa reconhecer as organizações contábeis pelo trabalho desenvolvido em prol da melhoria da gestão e aumento dos resultados.

“A gestão pela excelência é uma forma consistente de garantir a sustentabilidade das organizações, diante de um mercado cada vez mais competitivo e exigente. Isso pode ser um diferencial na hora de conquistar o cliente. Quem não vai querer uma contabilidade que segue todos os padrões de qualidade e certificada pelo seu sindicato patronal?”, indaga Élido Emmerich.

Ele explica que o PQC está estruturado para que as organizações contábeis possam participar independentemente do tamanho, do estágio da gestão e da localização. Trata-se de um incentivo à evolução da gestão e o reconhecimento a cada estágio alcançado.

Classificação

O programa é dividido em seis estágios e cada um deles oferece uma certificação pontuada por número de estrelas, sendo o primeiro estágio classificado como “participação”.

“Para cada estágio estão estabelecidos critérios mínimos de participação, possibilitando que cada organização escolha o nível que queira participar. Além dos critérios mínimos de participação, e as organizações também terão que se submeter a uma avaliação por uma Banca Avaliadora e auditores externos isentos e independentes”, destaca Élido.

Ao atingir os requisitos exigidos por cada estágio, a empresa participante receberá o certificado e a permissão para utilizar o selo referente ao seu nível atual dentro do Programa, observando os parâmetros legais, de identidade visual e período de vigência – até o reconhecimento do próximo ciclo -.

O presidente do sindicato explica que os treinamentos vão contribuir para a modernização e melhoria do trabalho dos escritórios contábeis capixabas. “Implementar e qualificar os processos dá agilidade e reduz a ocorrências de erros e, por consequência, multas desnecessárias ao empresário”, esclarece.

