Produtor cinematográfico explica ascensão do streaming no SobreTudo de hoje

O programa SobreTudo está no clima do fim de semana. Nesta sexta-feira (30), o diretor e produtor cinematográfico, Diego Scarparo, explica a ascensão do streaming durante o período de pandemia, e como isso afeta os cinemas.

Além disso, o produtor detalha as produções cinematográficas. Ele comenta também a decisão de algumas produtoras em lançar os filmes nos cinemas e nas plataformas de streaming simultaneamente.

Também na edição desta sexta (30), o enófilo e sommelier Eduardo Gonçalves, do quadro Adega Aqui, ensinar com harmonizar vinhos e queijos e promover uma degustação para amigos no fim de semana.

Já no quadro Guia A, o destaque será a programação dos cinemas de Cachoeiro de Itapemirim, além dos filmes indicados na coluna do AQUINOTICIAS.COM para aproveitar o clima frio na região.

O programa SobreTudo é exibido ao vivo, de segunda a sexta-feira, nos canais do Aqui Notícias: AQUINOTICIAS.COM, Facebook, Instagram e Youtube, às 19h.

